  Джоли преобразилась ради съемок в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"

Премьера фильма-фэнтези "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", снятого по мотивам произведений писателей Льюиса Кэрролла и Барри Джеймса, запланирована на 13 ноября. Роль матери главных героев картины исполнила американская актриса Анджелина Джоли.

В сети появился трейлер фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес" с участием американской актрисы Анджелины Джоли. Видео опубликовано 9 октября на YouTube-канале Relativity Media.

Джоли сыграла в фильме роль матери главных героев фэнтези – Алисы и Питера. Ради этой роли актриса сменила цвет волос – в кадре она появляется в образе светловолосой женщины с пышной прической.

Главные детские роли в картине исполнили Кейра Чанса и Джордан Нэш. По задумке сценаристов, их герои Алиса и Питер Пэн – родные брат и сестра. Мужа героини Джоли сыграл британский актер Дэвид Ойелоуо.

Сценарий фэнтези был написан по мотивам произведений английского писателя Льюиса Кэрролла и шотландского автора Барри Джеймса.

ВИДЕО

Видео: Relativity Media / Instagram

Премьера фильма запланирована на 13 ноября, сообщается на странице Relativity Media в Instagram.