Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2021
 
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Джоли показала британскому глянцу свой дом и рассказала о тяжелом периоде жизни

Американская актриса Анджелина Джоли стала героиней нового номера британского издания Vogue.

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Съемки для Vogue проходили во дворе дома Джоли
Съемки для Vogue проходили во дворе дома Джоли
Фото: britishvogue / Instagram

Американская актриса Анджелина Джоли снялась в фотосессии для мартовского номера британского издания Vogue. Фото актрисы 1 февраля опубликованы на странице глянца в Instagram. 

Съемки проходили в Лос-Анджелесе в доме Джоли, где она живет вместе со своими шестью детьми.

Во время интервью актриса также показала, что лежит в ее сумочке.

Джоли призналась, что многие вещи в ее гардеробе хранятся не один год. По словам актрисы, наряду, в котором она запечатлена на веранде своего дома, шесть лет.

В интервью, опубликованном 1 февраля на сайте Vogue, Джоли призналась, что не может назвать нынешний период жизни счастливым. 

По словам актрисы, последние несколько лет были для нее тяжелыми, но сейчас все постепенно возвращается на свои места. 45-летняя Джоли подчеркнула, что с нетерпением ждет 50-летия, так как верит, что к этому моменту "достигнет успеха".

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: 19-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 12-летних Вивьен и Нокса. Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года.

Теги: Анджелина Джоли, Лос-Анджелес, дети, Vogue, семья
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