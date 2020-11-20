Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2020
 
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Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли намерена снять кино по мотивам автобиографической книги военного фотографа Дона МакКалина, побывавшего во многих горячих точках мира.

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Джоли дебютировала как режиссер 13 лет назад
Джоли дебютировала как режиссер 13 лет назад
Фото: ЕРА

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли готовится к съемкам новой картины "Необоснованное поведение" о жизни британского военного фотографа Дона МакКалина, которому в этом году исполнилось 85 лет, сообщил 19 ноября таблоид Deadline.

Сценарий фильма, отмечается в публикации, будет написан по мотивам автобиографической книги МакКалина с таким же названием. 

Сообщается, что фотограф одобрил планы Джоли, заявив, что ему понравились ее предыдущие режиссерские работы.

Сопродюсером картины заявлен британский актер Том Харди. Издание подчеркивает, что кастинги среди актеров пока не проводились.

Дон МакКалин родился в 1935 году в Британии. Став военным фотографом, работал в горячих точках Вьетнама, Северной Ирландии, Сирии и Ливана. 

Джоли дебютировала в качестве режиссера в 2007 году, сняв документальный фильм "Место во времени". В 2017 году она сняла драму для Netflix "Сначала они убили моего отца" о геноциде в Камбодже.

Теги: кино, Анджелина Джоли, Том Харди
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