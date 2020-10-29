Питт расстался с замужней немецкой моделью – СМИ

Отношения 56-летнего американского актера Брэда Питта и 27-летней замужней немецкой модели Николь Потуральски не были серьезными, пишет Page Six.

Питт и Потуральски в августе совершили совместный перелет на частном самолете Фото: ЕРА

Американский актер Брэд Питт расстался с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Об этом 28 октября сообщил таблоид Page Six со ссылкой на собственные источники в окружении пары.

Сообщается, что отношения Питта с Потуральски не были настолько серьезными, как казались, а разрыв произошел "некоторое время назад".

26 августа таблоид TMZ опубликовал совместные снимки Питта и Потуральски, сделанные в аэропорту Ле Бурже (Париж, Франция), – сообщалось, что пара совершила перелет на частном самолете.

По информации Daily Mail, Потуральски состоит в браке с 68-летним немецким ресторатором Роландом Мэри. Супруги вместе воспитывают семилетнего сына. Издание сообщило, что Потуральски познакомилась с актером в ресторане своего мужа и сама проявила инициативу к сближению, а ее супруг отнесся к происходящему философски.

Брэд Питт является отцом шестерых детей, рожденных и усыновленных в браке с американской актрисой Анджелиной Джоли. Экс-супруги усыновили Меддокса (18 лет), Пакса (16 лет) и Захару (15 лет). Позже в браке родились дочь Шило (13 лет) и близнецы Нокс и Вивьен (11 лет). С бывшей женой у актера после развода отношения не сложились.