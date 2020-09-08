"О, боже", "Какой мужчина!" 56-летний Питт снялся в рекламе одежды

56-летний американский актер Брэд Питт принял участие в рекламных съемках для итальянского мужского бренда.

56-летний американский актер Брэд Питт снялся в рекламе итальянского бренда Brioni, который специализируется на пошиве мужской одежды. Фрагмент рекламного ролика 7 сентября обнародован на странице компании в Instagram.

В подписи к фото говорится, что Питт будет лицом зимней коллекции верхней одежды для мужчин. На видео Питт запечатлен в белой рубашке, темных брюках с пиджаком в руках.

"Какой мужчина", – отреагировали на появление актера пользователи сети.

"О, боже! Он потрясающий", – делятся эмоциями подписчики бренда.

Питт родился в 1963 году в США. До начала актерской карьеры он успел потрудиться развозчиком мебели и ресторанным аниматором. После съемок в сериале "Тельма и Луиза" о Питте заговорили как о секс-символе американского кино.

После съемок в фильме режиссера Дэвида Финчера "Семь" издание Empire включило актера в список 25 самых сексуальных звезд в истории кино.

Свой первый актерский "Оскар" Питт получил в возрасте 56 лет за роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде".