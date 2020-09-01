Бульвар Шоубиз
 
01 сентября, 2020
 
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27-летняя спутница Питта оказалась женой 68-летнего немецкого ресторатора – СМИ

27-летняя модель из Германии Николь Потуральски, которую видели в аэропорту Ле Бурже (Париж, Франция) в компании американского актера Брэда Питта, оказалась замужней женщиной и матерью семилетнего сына, информирует Daily Mail.

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Питт в конце августа совершил перелет на частном самолете в компании немецкой модели
Питт в конце августа совершил перелет на частном самолете в компании немецкой модели
Фото: ЕРА

27-летняя немецкая модель Николь Потуральски, в компании которой был замечен 56-летний американский актер Брэд Питт, состоит в браке с 68-летним немецким ресторатором Роландом Мэри. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на собственные источники из окружения пары.

По информации издания, супруги вместе воспитывают семилетнего сына.

Фото: nico.potur / Instagram
По информации СМИ, Потуральски замужем за ресторатором. Фото: nico.potur / Instagram

Питт и Потуральски познакомились в ресторане Мэри благодаря его протекции, сообщил источник таблоида. Во время знакомства модель якобы оставила актеру номер своего телефона.

Сообщается, что, будучи по работе в Лос-Анджелесе, Потуральски сама проявила инициативу и созвонилась с актером.

Супруг Потуральски отказался от комментариев прессе. По словам источника таблоида, он относится к ее отношениям с Питтом "по-философски".

26 августа таблоид TMZ опубликовал совместные снимки Питта и Потуральски, сделанные в аэропорту Ле Бурже (Париж, Франция), – сообщалось, что пара совершила перелет на частном самолете.

Теги: любовь, Брэд Питт, Николь Потуральски
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