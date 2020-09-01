27-летняя спутница Питта оказалась женой 68-летнего немецкого ресторатора – СМИ

27-летняя немецкая модель Николь Потуральски, в компании которой был замечен 56-летний американский актер Брэд Питт, состоит в браке с 68-летним немецким ресторатором Роландом Мэри. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на собственные источники из окружения пары.
По информации издания, супруги вместе воспитывают семилетнего сына.
Питт и Потуральски познакомились в ресторане Мэри благодаря его протекции, сообщил источник таблоида. Во время знакомства модель якобы оставила актеру номер своего телефона.
Сообщается, что, будучи по работе в Лос-Анджелесе, Потуральски сама проявила инициативу и созвонилась с актером.
Супруг Потуральски отказался от комментариев прессе. По словам источника таблоида, он относится к ее отношениям с Питтом "по-философски".
26 августа таблоид TMZ опубликовал совместные снимки Питта и Потуральски, сделанные в аэропорту Ле Бурже (Париж, Франция), – сообщалось, что пара совершила перелет на частном самолете.