27-летняя спутница Питта оказалась женой 68-летнего немецкого ресторатора – СМИ

27-летняя модель из Германии Николь Потуральски, которую видели в аэропорту Ле Бурже (Париж, Франция) в компании американского актера Брэда Питта, оказалась замужней женщиной и матерью семилетнего сына, информирует Daily Mail.

Питт в конце августа совершил перелет на частном самолете в компании немецкой модели Фото: ЕРА

27-летняя немецкая модель Николь Потуральски, в компании которой был замечен 56-летний американский актер Брэд Питт, состоит в браке с 68-летним немецким ресторатором Роландом Мэри. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на собственные источники из окружения пары.

По информации издания, супруги вместе воспитывают семилетнего сына.

По информации СМИ, Потуральски замужем за ресторатором. Фото: nico.potur / Instagram



Питт и Потуральски познакомились в ресторане Мэри благодаря его протекции, сообщил источник таблоида. Во время знакомства модель якобы оставила актеру номер своего телефона.

Сообщается, что, будучи по работе в Лос-Анджелесе, Потуральски сама проявила инициативу и созвонилась с актером.

Супруг Потуральски отказался от комментариев прессе. По словам источника таблоида, он относится к ее отношениям с Питтом "по-философски".

26 августа таблоид TMZ опубликовал совместные снимки Питта и Потуральски, сделанные в аэропорту Ле Бурже (Париж, Франция), – сообщалось, что пара совершила перелет на частном самолете.