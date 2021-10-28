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28 октября, 2021
 
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Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото

 
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Джоли исполнила главную роль в фильме "Вечные"
Джоли исполнила главную роль в фильме "Вечные"
Фото: ЕРА

Американская актриса Анджелина Джоли 27 октября вместе со своими детьми посетила лондонский кинотеатр BFI Max, где проходила премьера фильма "Вечные" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао – Джоли вместе с коллегой Сальмой Хайек сыграла в этой картине главные роли. Фото актрисы в окружении детей разместило агентство ЕРА.

Джоли пришла на премьеру с Мэддоксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом, но без Пакса. Ранее актриса присутствовала вместе с детьми на показах фильма со своим участием в лос-анджелесском театре El Capitan Theatre и на Римском международном кинофестивале.

В этот раз Джоли появилась на мероприятии в пышной длинной юбке, белой блузке и черном пиджаке, ее сыновья были в костюмах, а дочери выбрали для выхода в свет платья.

При этом ее дочь Вивьен была в том же наряде, который надевала чуть больше недели назад, 18 октября, на премьеру в El Capitan Theatre. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Контекст:

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: Мэддокса (2001), Пакса (2003), Захару (2005), Шайло (2006) и близнецов Вивьен и Нокса (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021-го суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.

Теги: Анджелина Джоли, дети, семья, актриса
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