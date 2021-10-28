Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото

Джоли пришла на премьеру с Мэддоксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом, но без Пакса. Ранее актриса присутствовала вместе с детьми на показах фильма со своим участием в лос-анджелесском театре El Capitan Theatre и на Римском международном кинофестивале.

В этот раз Джоли появилась на мероприятии в пышной длинной юбке, белой блузке и черном пиджаке, ее сыновья были в костюмах, а дочери выбрали для выхода в свет платья.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА

При этом ее дочь Вивьен была в том же наряде, который надевала чуть больше недели назад, 18 октября, на премьеру в El Capitan Theatre.

Фото: ЕРА