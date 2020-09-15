Шейк полностью оголилась для фото

Российская модель Ирина Шейк позировала с рыбой в руках.

Российская модель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной. Фото разместил на своей странице в Instagram турецкий фотограф Мерт Алас.



Шейк позировала стоя спиной к камере и держа в руках огромную рыбу-меч.

"Ирина", – подписал снимок фотограф и сопроводил его хештегом "воскресенье".

Посмотреть эту публикацию в Instagram i r i n a #sunday Публикация от Mert Alas (@mertalas) 13 Сен 2020 в 1:28 PDT

Ирина Шейк родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. У отца модели башкирские корни, он был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – русская. Она работала преподавателем музыки.