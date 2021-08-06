"Шикарная женщина с офигенной грудью", "Хочется затащить в постель". Волочкова снялась во время купания

Волочкова: Когда я смотрю вдаль, я всегда помню, что глядя в будущее, крайне важно ценить настоящее и благодарить бога и Вселенную за каждый настоящий момент Фото: volochkova_art / Instagram

Балерина запечатлена в раздельном купальнике.

"Сегодня я рано проснулась и, как всегда, пошла к морю. Оно такое чистое и гладкое. Когда я смотрю вдаль, я всегда помню, что глядя в будущее, крайне важно ценить настоящее и благодарить бога и Вселенную за каждый настоящий момент. Я этим занимаюсь постоянно. И, к счастью, мне есть за что благодарить!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Шикарная женщина с офигенной грудью", – прокомментировал подписчик vova_miroshin.

"Влагалища тоже выложите фото", – написал marat_sayfullin1986.

"Вы такая красивая и сексуальная, что вас так и хочется затащить к себе в постель", – признался alabini74.

Позже балерина опубликовала еще одну подборку снимков, сделанных во время купания.

"И вот лежу я на пляжу". В прекрасном настроении. И всем желаю прекрасного дня!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)