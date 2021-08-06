"Шикарная пантера". Димопулос в "голом" комбинезоне показала растяжку

Первое фото цветное, второе – черно-белое. Димопулос продемонстрировала растяжку и гибкость тела. Для занятий йогой она выбрала так называемый голый комбинезон, тон которого совпадает с цветом кожи.
"Чувствуй себя, смотри в себя, ощущай изменения в своем теле, наблюдай… Там, где внимание, там твоя сила", – написала она.
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"Шикарная пантера", – прокомментировала подписчица anna___chybisova.
Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011).
Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. У пары есть дочь София (2020). От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).