"Шикарная пантера". Димопулос в "голом" комбинезоне показала растяжку

Димопулос: Чувствуй себя, смотри в себя, ощущай изменения в своем теле, наблюдай… Фото: santadimopulos / Instagram

Первое фото цветное, второе – черно-белое. Димопулос продемонстрировала растяжку и гибкость тела. Для занятий йогой она выбрала так называемый голый комбинезон, тон которого совпадает с цветом кожи.

"Чувствуй себя, смотри в себя, ощущай изменения в своем теле, наблюдай… Там, где внимание, там твоя сила", – написала она.

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"Шикарная пантера", – прокомментировала подписчица anna___chybisova.