Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2021
 
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"Шикарная пантера". Димопулос в "голом" комбинезоне показала растяжку

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Димопулос: Чувствуй себя, смотри в себя, ощущай изменения в своем теле, наблюдай&hellip;
Димопулос: Чувствуй себя, смотри в себя, ощущай изменения в своем теле, наблюдай…
Фото: santadimopulos / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос в Instagram 5 августа поделилась снимками, сделанными во время занятий йогой.

Первое фото цветное, второе – черно-белое. Димопулос продемонстрировала растяжку и гибкость тела. Для занятий йогой она выбрала так называемый голый комбинезон, тон которого совпадает с цветом кожи.

"Чувствуй себя, смотри в себя, ощущай изменения в своем теле, наблюдай… Там, где внимание, там твоя сила", – написала она. 

"Шикарная пантера", – прокомментировала подписчица anna___chybisova.

Контекст:

Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011). 

Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. У пары есть дочь София (2020). От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

Теги: растяжка, ВИА Гра, Санта Димопулос, фото, фитнес
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