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22 октября, 2020
 
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Димопулос назвала свои правила женской дружбы

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Санта Димопулос призналась, что теряла подруг, когда в ее жизни появлялись мужчины.

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Димопулос научилась отпускать людей из своей жизни
Димопулос научилась отпускать людей из своей жизни
Фото: santadimopulos / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос заявила, что теряя и обретая подруг, она сформировала свои правила женской дружбы. Об этом она написала 22 октября в Instagram. 

По словам Димопулос, она теряла подруг, когда в ее жизни появлялся мужчина или когда подруги давали непрошенные советы.

"У меня сложились свои правила женской дружбы – быть честной и уважать личное пространство. Да, мне может не нравиться ее мужчина или то, как она общается с детьми, но мы обе взрослые. Ее жизнь – это не твоя жизнь", – написала Димопулос.

Она призналась, что научилась отпускать людей, зная, что на их место придут новые.

Санта Димопулос родилась в 1987 году в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011). 

Димопулос принимает участие в новом сезоне проекта "Танцы со звездами", премьера которого состоялась 30 августа. 

Теги: Санта Димопулос
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