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21 февраля, 2023
 
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"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский

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Причина смерти Футорского не названа
Причина смерти Футорского не названа
Фото: Любомир Футорський / Facebook

На 51-м году жизни скончался один из основателей украинской рок-группы "Мертвий півень" Любомир Футорский. Об этом 20 февраля сообщил его коллега, лидер группы "Плач Єремії" Тарас Чубай.

"Лучшие песни "Мертвого півня" написал Любко Футор. Светлая память и царство небесное. Шок и грусть", – написал он.

Причина смерти музыканта не сообщается.

https://www.facebook.com/chubaitaras/posts/8807671395972052

Член набсовета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгений Глибовицкий также опубликовал в Facebook некролог на смерть Футорского. 

"Два самых важных совета в жизни я получил от тебя. Лети легко, Любка!" – написал он.

https://www.facebook.com/yevhen.hlibovytsky/posts/6558552084173423

Контекст:

Любомир Футорский родился 16 ноября 1972 года во Львове. Учился на физическом факультете Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

В 1989 году Футорским и Мисько Барбарой (умер сенью 2021 года) была создана группа "Мертвий півень".

В 1991 году коллектив выступил на музыкальном фестивале "Червона Рута" в Запорожье. В том же году вышел их дебютный альбом "Ето".

Футорский вскоре покинул группу и сосредоточился на своем авторском проекте "Місто Мемфіс". Периодически принимал участие в записях и концертах "Мертвого півня". Группа распалась в 2011 году.

В дискографии коллектива 13 альбомов.

Теги: Украина, музыка, смерть, некролог, рок-музыка, музыкант, Тарас Чубай, Евгений Глибовицкий, Плач Єремії, Червона рута, память, Любомир Футорский
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