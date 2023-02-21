"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский

"Лучшие песни "Мертвого півня" написал Любко Футор. Светлая память и царство небесное. Шок и грусть", – написал он.

Причина смерти музыканта не сообщается.

Член набсовета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгений Глибовицкий также опубликовал в Facebook некролог на смерть Футорского.

"Два самых важных совета в жизни я получил от тебя. Лети легко, Любка!" – написал он.

Контекст:

Любомир Футорский родился 16 ноября 1972 года во Львове. Учился на физическом факультете Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

В 1989 году Футорским и Мисько Барбарой (умер сенью 2021 года) была создана группа "Мертвий півень".

В 1991 году коллектив выступил на музыкальном фестивале "Червона Рута" в Запорожье. В том же году вышел их дебютный альбом "Ето".

Футорский вскоре покинул группу и сосредоточился на своем авторском проекте "Місто Мемфіс". Периодически принимал участие в записях и концертах "Мертвого півня". Группа распалась в 2011 году.

В дискографии коллектива 13 альбомов.