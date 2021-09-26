Умер основатель и басист группы Status Quo Алан Ланкастер

У Ланскастера были рассеянный склероз и проблемы с передвижением Фото: Barrel And Squidger Records / Twitter

"По просьбе его любящей и глубоко лелеемой семьи я с разбитым сердцем объявляю о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo. Алан Ланкастер скончался сегодня утром в своем доме в Сиднее в окружении семьи", – написал он.

Журналист напомнил, что у музыканта были рассеянный склероз и проблемы с передвижением.