  Shot In The Dark. Вышла новая песня AC/DC. Аудио

Австралийская группа AC/DC на своем YouTube-канале презентовала песню Shot In The Dark. Трек сопроводили снимком сцены в красных тонах, разместив в центре кадра логотип AC/DC. В финале показаны музыканты группы. Композиция Shot In The Dark войдет в альбом PWR/UP, релиз которого запланирован на 13 ноября 2020 года. Эта пластинка станет первой за шесть лет. Предыдущий альбом AC/DC – Rock or Bust – был выпущен в 2014 году.
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