Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2021
 
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"Сиськи, как вымя", "Я вижу твой сосок". Голая дочь Болдуина и Бейсингер позировала в ванне

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Под фото Айрленд Болдуин скрыла счетчик лайков
Под фото Айрленд  Болдуин скрыла счетчик лайков
Фото: irelandbbaldwin / Instagram

Американская модель Айрленд Болдуин, дочь американских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер, 28 декабря обнародовала в Instagram серию фото, на которых она позирует обнаженной, сидя в ванне. В кадре тело модели видно до уровня сосков.

"Самый расслабляющий отдых", – подписала она публикацию.

26-летняя модель скрыла счетчик лайков под фото.

"Хорошие сиськи. Я должен был это сказать", – написал velkostatkar_tran.

"Я вижу твой сосок", – отреагировал gentlmanonly.

"Сиськи, как вымя", – прокомментировала kate.miropolskaya.

Контекст:

Болдуин родилась 23 октября 1995 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Она начала модельную карьеру в 2013 году, подписав контракт с агентством IMG Models.

В 2018 году Болдуин позировала голой для PETA – организации, защищающей животных.

Теги: Алек Болдуин, Ким Бейсингер, отдых, модель, Айрленд Болдуин, грудь
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