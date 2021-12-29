"Сиськи, как вымя", "Я вижу твой сосок". Голая дочь Болдуина и Бейсингер позировала в ванне

"Самый расслабляющий отдых", – подписала она публикацию.

26-летняя модель скрыла счетчик лайков под фото.

"Хорошие сиськи. Я должен был это сказать", – написал velkostatkar_tran.

"Я вижу твой сосок", – отреагировал gentlmanonly.

"Сиськи, как вымя", – прокомментировала kate.miropolskaya.

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Контекст:

Болдуин родилась 23 октября 1995 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Она начала модельную карьеру в 2013 году, подписав контракт с агентством IMG Models.

В 2018 году Болдуин позировала голой для PETA – организации, защищающей животных.