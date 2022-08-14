Скончался известный израильский музыкант Цвика Пик

Контекст:

Цвика Пик родился в Польше в 1951 году. В 1956 году его семья репатриировалась в Израиль. В 1970 году Пик исполнил главную роль в израильской постановке бродвейского мюзикла "Волосы".

Цвика Пик является автором песни Diva, с которой израильская певица Dana International победила на "Евровидении 1998".

В 2011 году музыкант стал лауреатом премии Ассоциации композиторов, авторов и музыкальных издателей Израиля.

У музыканта остались взрослые сын и две дочери, одна из которых – израильская певица Даниэла Пик – является супругой американского режиссера Квентина Тарантино.