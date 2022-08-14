Бульвар Шоубиз
 
14 августа, 2022
 
Новости

Скончался известный израильский музыкант Цвика Пик

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цвика Пик родился в Польше в 1951 году
Цвика Пик родился в Польше в 1951 году
Фото: צביקה פיק - Svika Pick / Facebook

72-летний израильский музыкант, автор песен и композитор Цвика Пик был найден мертвым в своем доме в Рамат-ха-Шароне (Израиль) 14 августа. О смерти музыканта сообщило израильское ежедневное издание Calcalist.

Причина смерти не называется. В публикации отмечается, что ранее он перенес инсульт.
Контекст:

Цвика Пик родился в Польше в 1951 году. В 1956 году его семья репатриировалась в Израиль. В 1970 году Пик исполнил главную роль в израильской постановке бродвейского мюзикла "Волосы".

Цвика Пик является автором песни Diva, с которой израильская певица Dana International победила на "Евровидении 1998".

В 2011 году музыкант стал лауреатом премии Ассоциации композиторов, авторов и музыкальных издателей Израиля.

У музыканта остались взрослые сын и две дочери, одна из которых – израильская певица Даниэла Пик – является супругой американского режиссера Квентина Тарантино.

Теги: Евровидение, Израиль, смерть, Даниэла Пик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
Алеся БАЦМАН
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
Дмитрий ГОРДОН
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скончался известный израильский музыкант Цвика Пик
Скончался известный израильский музыкант Цвика Пик
  "Мир боится говорить, но мы не боимся". Схожа посвятила песню защитникам и защитницам "Азовстали". Видео
  "Мир боится говорить, но мы не боимся". Схожа посвятила песню защитникам и защитницам "Азовстали". Видео
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео
Мать замалчивающей войну Наташи Королевой: У меня сестра, внуки, племянники в Украине. И я сердцем с ними каждый день. Слава Украине!
Мать замалчивающей войну Наташи Королевой: У меня сестра, внуки, племянники в Украине. И я сердцем с ними каждый день. Слава Украине!
"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"
"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
Алеся БАЦМАН
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 