  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия

Сегато умер в больнице, куда был доставлен с жалобами на одышку.

Бразильское издание Globo 1 августа написало, что блогер, несмотря на свою популярность в сети, вел затворнический образ жизни и почти не имел друзей. Когда ему стало плохо, он сумел попросить соседей о помощи. В публикации отмечается, что ранее Сегато уже обращался к медикам с подобными жалобами.

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Контекст:

Сегато впервые сделал инъекции синтоловой смеси в 2011 году, вдохновившись телосложением американского актера Арнольда Шварценеггера и вымышленного персонажа из Marvel Comics Халка.

Медики предупреждали Сегато о том, что такие уколы могут стать причиной инсультов, закупорки артерий и инфекций.

До того как стать блогером, Сегато работал строителем. В юности он страдал от наркозависимости.