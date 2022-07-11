  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга

Причины смерти украинского актера не называются.

"Светлая память талантливому художнику и искреннее соболезнование родным, близким и ученикам Юрия Николаевича", – говорится в публикации.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Мажуга родился 13 апреля 1931 года в Киеве. В 1953 году окончил актерский факультет на тот момент Киевского института театрального искусства им Карпенко-Карого.

Он известен по ролям в фильмах "Вечера на хуторе возле Диканьки", "Убить шакала" и "Казаки уходят".

Мажуга был удостоен Государственной премии имени Тараса Шевченко. Он – дважды лауреат Национальной театральной премии "Киевская пектораль".