В зоопарке Гонконга умер самый старый в мире самец панды

Самец панды по имени Ан Ан прожил большую часть своей жизни в Ocean Park. Его вместе с самкой панды подарил Гонконгу Китай в 1999 году. Самка панды Цзя Цзя умерла в 2016 году в возрасте 38 лет, что сделало ее самой старой самкой панды в неволе, отмечает Associated Press.

У Ан Ана было высокое кровяное давление, обычное состояние среди пожилых панд. В течение последних трех недель его здоровье ухудшилось, он перестал есть твердую пищу и в последние дни был значительно менее активен.

Панду усыпили утром 21 июля, чтобы предотвратить дальнейшие страдания после того, как ветеринары из Ocean Park и правительственные органы проконсультировались с Китайским центром охраны и исследования гигантской панды.