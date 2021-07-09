В Китае заявили, что панды больше не находятся под угрозой исчезновения

Панды в природе встречаются только в Китае Фото: pixabay.com

Численность панд в дикой природе достигло 1800. Представитель министерства экологии и охраны окружающей среды КНР Цуй Шухонг сказал, что спасти культовое животное удалось благодаря усилиям по сохранению вида и расширению среды его обитания.

Международный союз охраны природы исключил панду из списка исчезающих видов в 2016 году, но китайские власти считали это преждевременным.

Эксперты отмечали, что успех в сохранении вида связан с усилиями Китая по воссозданию и заселению бамбуковых лесов. Бамбук составляет около 99% рациона панд. Об этом сообщало BBC News.

Панды в природе встречаются только в Китае. С 1957 года страна ввела практику сдачи в аренду панд другим странам. Панд отправляют в иностранные зоопарки парами за $250 тыс. за особь или в качестве дипломатических подарков дружественным странам, отметила "Русская служба BBC".

Большие панды живут до 20 лет, рост самцов достигает 180 см, а вес – 160 кг. Панды считаются малоподвижными животными, они спят по 12 часов в сутки. В день взрослой панде требуется до 30 кг бамбука.