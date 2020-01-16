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Детеныш панды поскользнулся и упал с лестницы, чем напугал свою мать. Видео

На базе по разведению панд в китайской провинции Сичуань детеныш панды пытался спуститься по лестнице, но упал, чем напугал свою мать. Видео было опубликовано на канале iPanda в YouTube 8 января. Взрослая панда лежала, жуя бамбуковые листья, в то время как ее детеныш пытался спуститься по деревянной лестнице, но не удержался и поскользнулся, чем напугал свою мать. Она подпрыгнула, а потом стала оглядываться. Позже малыш все-таки смог спуститься вниз и пополз дальше.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Детеныш панды смог спуститься по деревянной лестнице
Детеныш панды смог спуститься по деревянной лестнице
Фото: EPA
видео

Видео: iPanda / YouTube
Теги: Китай, панды, панда
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