"Слай и его мама". Модель Ратаковски снялась для глянца вместе с девятимесячным сыном

"Слай и его мама", – подписала публикацию модель.

Контекст:

Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года в Великобритании. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала в Калифорнию (США).

Первый контракт Ратаковски подписала в 14 лет, став моделью агентства Ford Models. После окончания школы она поступила в Калифорнийский университет, но бросила учебу через год, решив посвятить себя модельному бизнесу.

Съемки топлес в клипе американского певца Робина Тика на песню Blurred Lines (2013) сделали модель знаменитой.

В феврале 2018 года Ратаковски вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда, а в октябре 2020 года объявила о беременности. 8 марта 2021 года она родила первенца.