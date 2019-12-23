"Случайные связи бывают". Экс-участник шоу "Холостяк" Макацария рассказал о сексе на одну ночь

Экс-участник шоу "Холостяк" и тренер проекта "Зважені на щасливі" на телеканале СТБ Иракли Макацария признался, что зачастую в процессе общения с девушками у него быстро пропадает к ним интерес.

Макацария об отношениях с женщинами: Если я прочитал эту книгу 10 раз, уже не интересно, я знаю, что на следующей страничке Фото: Irakli Makatsaria / Facebook

Экс-участник шоу "Холостяк" и тренер проекта "Зважені на щасливі" на телеканале СТБ Иракли Макацария в интервью программе "Как по Маслоу", которая выходит на YouTube-канале "Українська правда", признался, что у него бывают связи на одну ночь.

По его словам, на утро девушки не требуют продолжения отношений, поскольку изначально он их не обнадеживает.

"Случайные связи бывают. В целом, когда есть общение, когда ты не лжешь изначально, нет никаких ожиданий у девушки. Есть уважение друг к другу", – отметил он.

Макацария признался, что зачастую у него быстро пропадает интерес к девушкам, поскольку нет общих интересов и отношения становятся предсказуемыми.

"Чтобы у меня зародились чувства, надо привыкнуть к человеку, узнать его. В этом процессе часто бывают разочарования... Если я прочитал эту книгу 10 раз, уже не интересно, я знаю, что на следующей страничке", – сказал он.

По словам Макацарии, он никогда при знакомстве с девушками не пытается скрыть свое материальное положение.

"Любые попытки построить отношения на лжи – это неправильно. Не нужно надевать маски", – уверен он.

Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года в Батуми. В Украине он стал широко известен как главный герой шестого сезона шоу "Холостяк" на телеканале СТБ.