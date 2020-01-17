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17 января, 2020
 
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Снежана Бабкина постриглась

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана сделала стрижку каре.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бабкина показала эксперименты с образом
Бабкина показала эксперименты с образом
Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала в Instagram фото своей новой стрижки.

Она выбрала удлиненное каре. 

"Доброе утро. Сегодня пятница. Первая школьная неделя прошла отлично, но ранние подъемы – не наш конек. Бабкины – совуньи. Нам срочно нужна суббота. Всем", – написала она.

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и 13-летнего сына Артура. 18 июня 2019 года у них родился сын. Мальчику дали имя Елисей.

У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Теги: Снежана Бабкина
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