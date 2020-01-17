Снежана Бабкина постриглась

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана сделала стрижку каре.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала в Instagram фото своей новой стрижки.

Она выбрала удлиненное каре.

"Доброе утро. Сегодня пятница. Первая школьная неделя прошла отлично, но ранние подъемы – не наш конек. Бабкины – совуньи. Нам срочно нужна суббота. Всем", – написала она.

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и 13-летнего сына Артура. 18 июня 2019 года у них родился сын. Мальчику дали имя Елисей.

У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.