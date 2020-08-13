Снято в Дубае. Кazka презентовала черно-белый клип на трек "Пісня сміливих дівчат". Видео
Украинская группа Kazka на своем YouTube-канале презентовала клип на трек из альбома Nirvana – "Пісня сміливих дівчат". Ролик был снят в Дубае (ОАЭ) режиссером Саванной Сетен, говорится в релизе. "Особенностью клипа является то, что он был снят в черно-белых тонах, что придает красоте города уникальный оттенок", – рассказали музыканты. Группа не скрывает, что возлагает на клип большие надежды, так как он "несет важные месседжи". Образы для солистки группы Александры Зарицкой разрабатывали местные дизайнеры. В качестве локаций для съемок видео режиссер выбрала известные достопримечательности столицы ОАЭ.
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