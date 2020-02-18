"Я не люблю свое тело на 100 процентов". Солистка группы КАZKA назвала свой комфортный вес

Фронтвумен украинской группы Kazka Александра Зарицкая рассказала, что никогда не весила меньше 80 кг.

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая находится в процессе похудения. Об этом певица рассказала в интервью Славе Демину – ведущему передачи "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

По словам Зарицкой, она не любит свое тело на 100 процентов. Но это, подчеркнула певица, проблема не только людей с лишним весом. "Это проблема 99% людей – неуверенность в себе, гонка за идеальным телом", – отметила Зарицкая.

Она призналась, что работает над снижением веса. По словам певицы, ее комфортный вес – 80 кг.

"Хотя я никогда меньше и не весила", – рассказала Зарицкая. Певица намекнула, что сейчас ее вес "немного больше".

По мнению Зарицкой, наконец-то пришло время людей с нестандартной внешностью. "Мы живем в мире, где можно быть любым", – считает она.

Зарицкая привела в пример победителей премии MTV в 2012 году. "Бритни Спирс, Рианна, Шакира – все такие худенькие, классные. И возьмите MTV-2020 – Lizzo, которая весит 140 кг, темнокожый рэпер-гей – все супер-фрики и все классные".

Александра Зарицкая родилась в Харькове в 1992 году. В 2014 году Зарицкая была участницей шоу "Голос страны", попав в команду к украинской певице, проживающей сейчас в России, Ани Лорак.

В 2017 году продюсер Юрий Никитин создал группу Kazka, предложив Зарицкой стать солисткой. В коллективе вместе с Зарицкой работают свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.