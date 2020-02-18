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18 февраля, 2020
 
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"Я не люблю свое тело на 100 процентов". Солистка группы КАZKA назвала свой комфортный вес

Фронтвумен украинской группы Kazka Александра Зарицкая рассказала, что никогда не весила меньше 80 кг.

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Александра Зарицкая рассказала, что находится в процессе похудения
Александра Зарицкая рассказала, что находится в процессе похудения
Фото: kazka.band / Instagram

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая находится в процессе похудения. Об этом певица рассказала в интервью Славе Демину – ведущему передачи "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ". 

По словам Зарицкой, она не любит свое тело на 100 процентов. Но это, подчеркнула певица, проблема не только людей с лишним весом. "Это проблема 99% людей – неуверенность в себе, гонка за идеальным телом", – отметила Зарицкая.

Она призналась, что работает над снижением веса. По словам певицы, ее комфортный вес – 80 кг.

"Хотя я никогда меньше и не весила", – рассказала Зарицкая. Певица намекнула, что сейчас ее вес "немного больше". 

По мнению Зарицкой, наконец-то пришло время людей с нестандартной внешностью. "Мы живем в мире, где можно быть любым", – считает она.

Зарицкая привела в пример победителей премии MTV в 2012 году. "Бритни Спирс, Рианна, Шакира – все такие худенькие, классные. И возьмите MTV-2020 – Lizzo, которая весит 140 кг, темнокожый рэпер-гей – все супер-фрики и все классные". 

Александра Зарицкая родилась в Харькове в 1992 году. В 2014 году Зарицкая была участницей шоу "Голос страны", попав в команду к украинской певице, проживающей сейчас в России, Ани Лорак. 

В 2017 году продюсер Юрий Никитин создал группу Kazka, предложив Зарицкой стать солисткой. В коллективе вместе с Зарицкой работают свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.

Теги: Украина, Харьков, YouTube, Ани Лорак, Рианна, Шакира, Юрий Никитин, певица, Kazka, Голос страны, Александра Зарицкая, похудение, Lizzo
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