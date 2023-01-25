Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии

В публикации отмечается, что реакция компании последовала после того, как сожительница Ройланда обратилась в суд с заявлением, в котором обвинила его "в нанесении телесных повреждений и лишении свободы путем угрозы, мошенничества, насилия или обмана". Отмечается, что описанные события произошли в 2020 году.

Известно, что 42-летний Ройланд не признал себя виновным и ожидает решения суда. По словам адвоката Ройланда, он рассчитывает, что невиновность его клиента будет доказана в суде, а "дело закрыто".

Дата судебного заседания пока не назначена, но известно, что предварительное слушание состоится 27 апреля.