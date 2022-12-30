Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Отмечается, что речь идет о событиях, которые произошли в 1973 году. Холкомб обратилась в суд в Лос-Анджелесе после того, как в штате Калифорния отменили срок давности для подачи заявлений о сексуальном насилии.

Джулия Холкомб заявила, что познакомилась с артистом на одном из его концертов, после чего он пригласил ее к себе в номер. Американка утверждает, что предупредила артиста о том, что является несовершеннолетней.

Вскоре 25-летний певец убедил ее мать предоставить ему право опеки над дочерью, после чего они начали сожительствовать. Их связь продолжалась три года.

Холкомб подчеркнула, что "была бессильна противостоять власти, славе и значительным финансовым возможностям Тайлера, который убедил ее, что между ними "романтическая любовная связь".

После того как Холкомб забеременела в 17 лет, артист, по ее словам, заставил ее сделать аборт, пригрозив лишить финансовой поддержки, если она откажется это делать.

Стивен Тайлер не комментировал пока что выдвинутые обвинения, но в своих мемуарах ранее описывал отношения с несовершеннолетней девушкой как романтическую связь.