"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде

Вайнштейн в марте 2020 года был приговорен к тюремному заключению на 23 года Фото: ЕРА

Известно, что обвинители Вайнштейна должны будут выступить в суде и описать "уникальные особенности его тела, включая яички".

Томпсон отметил, что речь идет об анатомических особенностях гениталий продюсера, которые появились после операции в 1999 году. По словам прокурора, тогда "из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер", а на теле остались шрамы.

Ожидается, что предполагаемые жертвы продюсера смогут описать эти аномалии, если их обвинения правдивы.