"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде

Известно, что обвинители Вайнштейна должны будут выступить в суде и описать "уникальные особенности его тела, включая яички".
Томпсон отметил, что речь идет об анатомических особенностях гениталий продюсера, которые появились после операции в 1999 году. По словам прокурора, тогда "из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер", а на теле остались шрамы.
Ожидается, что предполагаемые жертвы продюсера смогут описать эти аномалии, если их обвинения правдивы.
В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.
24 февраля 2020 года в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.
О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.
11 марта 2020 года суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.
В октябре 2022 года стало известно, что в Лос-Анджелесе начнется новый судебный процесс над Вайнштейном. Ожидается, что во время судебного разбирательства в суде дадут показания девять обвинителей по факту сексуальных домогательств. Всего в адрес 70-летнего экс-продюсера выдвинуто 11 обвинений в отношении пяти женщин. Если суд признает Вайнштейна виновным, ему грозит еще 40 лет тюремного заключения.