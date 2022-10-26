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26 октября, 2022
 
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"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде

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Вайнштейн в марте 2020 года был приговорен к тюремному заключению на 23 года
Вайнштейн в марте 2020 года был приговорен к тюремному заключению на 23 года
Фото: ЕРА

Заместитель окружного прокурора Пол Томпсон заявил, что во время судебного заседания по делу о предполагаемых преступлениях, совершенных на сексуальной почве отбывающим тюремный срок американским продюсером Харви Вайнштейном, будут продемонстрированы его гениталии. Об этом пишет таблоид New York Post.

Известно, что обвинители Вайнштейна должны будут выступить в суде и описать "уникальные особенности его тела, включая яички".

Томпсон отметил, что речь идет об анатомических особенностях гениталий продюсера, которые появились после операции в 1999 году. По словам прокурора, тогда "из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер", а на теле остались шрамы. 

Ожидается, что предполагаемые жертвы продюсера смогут описать эти аномалии, если их обвинения правдивы.

Контекст:

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.

24 февраля 2020 года в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

11 марта 2020 года суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.

В октябре 2022 года стало известно, что в Лос-Анджелесе начнется новый судебный процесс над Вайнштейном. Ожидается, что во время судебного разбирательства в суде дадут показания девять обвинителей по факту сексуальных домогательств. Всего в адрес 70-летнего экс-продюсера выдвинуто 11 обвинений в отношении пяти женщинЕсли суд признает Вайнштейна виновным, ему грозит еще 40 лет тюремного заключения. 

Теги: изнасилование, Лос-Анджелес, жертвы, инфекция, насилие, Харви Вайнштейн, домогательства, заседание
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