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11 октября, 2022
 
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В США начнется новый судебный процесс над уже осужденным 70-летним Вайнтштейном. Ему грозит 140 лет заключения

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Вайнштейн в марте 2020 года был приговорен к тюремному заключению
Вайнштейн в марте 2020 года был приговорен к тюремному заключению
Фото: ЕРА

В Лос-Анджелесе (США) начнется новый судебный процесс над уже осужденным на 23 года за сексуальные домогательства и изнасилование бывшим американским продюсером Харви Вайнштейном. Об этом 9 октября сообщило американское издание Variety.

Ожидается, что во время судебного разбирательства в суде дадут показания девять обвинителей по факту сексуальных домогательств.

Всего в адрес 70-летнего экс-продюсера выдвинуто 11 обвинений в отношении пяти женщин

Если суд признает Вайнштейна виновным, ему грозит 140 лет тюремного заключения. Вайнштейн отрицает все обвинения, а представитель экс-продюсера подчеркнула, что "все сексуальные контакты в его жизни происходили по взаимному согласию".

Контекст:

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.

24 февраля 2020 года в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

11 марта 2020 года суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.

Теги: изнасилование, Харви Вайнштейн, домогательства, продюсер
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