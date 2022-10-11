В США начнется новый судебный процесс над уже осужденным 70-летним Вайнтштейном. Ему грозит 140 лет заключения

Вайнштейн в марте 2020 года был приговорен к тюремному заключению Фото: ЕРА

Ожидается, что во время судебного разбирательства в суде дадут показания девять обвинителей по факту сексуальных домогательств.

Всего в адрес 70-летнего экс-продюсера выдвинуто 11 обвинений в отношении пяти женщин.

Если суд признает Вайнштейна виновным, ему грозит 140 лет тюремного заключения. Вайнштейн отрицает все обвинения, а представитель экс-продюсера подчеркнула, что "все сексуальные контакты в его жизни происходили по взаимному согласию".