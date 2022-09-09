Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото

Вайнштейн и Чапман поженились в 2007 году. В браке у пары родилось двое детей: дочь Индиа Перл и сын Дэшиелл Макс Роберт.
Чапман подала на развод с Вайнштейном после того, как в начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера в отношении актрис.
О романе Броуди и Чапман стало известно в феврале 2020 года. Возлюбленные не комментируют свои отношения.
"Блондинка" – фильм австралийского режиссера Эндрю Доминика о жизни американской певицы Мэрилин Монро, снятый по одноименному роману американской писательницы Джойс Кэрол Оутс. Продюсером картины является американский актер Брэд Питт.
Главную роль в фильме сыграла американская актриса Ана де Армас. Броуди воплотил на экране образ Артура Миллера, американского драматурга, третьего супруга Мэрилин Монро.