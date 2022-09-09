Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото

О романе Броуди и Чапман стало известно в феврале 2020 года Фото: ЕРА

Вайнштейн и Чапман поженились в 2007 году. В браке у пары родилось двое детей: дочь Индиа Перл и сын Дэшиелл Макс Роберт.

Чапман подала на развод с Вайнштейном после того, как в начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера в отношении актрис.

О романе Броуди и Чапман стало известно в феврале 2020 года. Возлюбленные не комментируют свои отношения.

фотогалерея ( 1 из 6)

Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА