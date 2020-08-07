Бульвар Шоубиз
 
07 августа, 2020
 
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"Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым

Российская певица узбекского происхождения Азиза заявила, что не стала разрушать семью актера Николая Караченцова, прислушавшись к совету своей матери.

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Азиза о Караченцове: Я видела, что он искренен и честен
Азиза о Караченцове: Я видела, что он искренен и честен
Скриншот: Первый канал / YouTube

56-летняя российская певица узбекского происхождения Азиза заявила, что пишет автобиографическую книгу, в которой упоминает в том числе и романтические отношения с российским актером Николаем Карченцовым. Об этом она рассказала в эфире шоу "На самом деле" на российском "Первом канале"

"Это было давно – конец 99-го года. Дошло до того, что он уже собирался уйти из семьи. Я видела, что он искренен и честен. Думаю, он бы и с [женой] Людой решил этот вопрос", – заявила певица.

Азиза призналась, что не захотела разрушать семью актера, прислушавшись к совету матери. 

ВИДЕО
Рассказ Азизы об актере можно послушать с 9.40 минуты. Видео: Первый канал / YouTube

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Караченцов был известен по таким фильмам, как "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов", "Трест, который лопнул". Самой известной театральной работой Караченцова является роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось". 

В 2005 году актер попал в аварию, после чего у него начались серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году у актера диагностировали онкозаболевание. 26 октября 2018 года актера не стало – он умер в реанимации, не дожив одного дня до своего 74-летия. 

Актер был женат на актрисе Людмиле Поргиной. В браке супруги прожили 43 года. 

Азиза 10 лет назад рассталась с питерским бизнесменом Александром Бродолиным. В настоящее время Азиза состоит в отношениях с бизнесменом Давидом Григоряном, которого подозревает в измене.

Азиза познакомилась с Григоряном в начале 2020 года. 

Теги: Россия, скандал, актер, Николай Караченцов, Людмила Поргина, развод, Азиза
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