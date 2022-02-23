"Сочные фото". 41-летняя Семенович после липосакции позировала на краю бассейна

Семенович: Люблю вас, желаю всем прекрасного дня и чудес побольше Фото: ann_semenovich / Instagram

Семенович позировала на краю бассейна.

"Я даже не знаю, что больше люблю – море или горы!" – написала она.

Семенович акцентировала внимание, что снимки сделаны в зеркальную дату – 22 февраля 2022 года. По словам певицы, в такой день можно улучшить свою жизнь, проведя его в любви к себе и гармонии.

"Люблю вас, желаю всем прекрасного дня и чудес побольше", – написала исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Сочные фото! А цвет!" – отметила подписчица sofiafidelle1989.

"Небо – просто кайф", – ответила Семенович.