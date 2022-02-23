Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2022
 
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"Сочные фото". 41-летняя Семенович после липосакции позировала на краю бассейна

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Семенович: Люблю вас, желаю всем прекрасного дня и чудес побольше
Семенович: Люблю вас, желаю всем прекрасного дня и чудес побольше
Фото: ann_semenovich / Instagram

41-летняя российская певица и актриса Анна Семенович 22 февраля опубликовала в Instagram подборку снимков, для которых позировала в белом махровом халате на отдыхе в Сочи.

Семенович позировала на краю бассейна.

"Я даже не знаю, что больше люблю – море или горы!" – написала она.

Семенович акцентировала внимание, что снимки сделаны в зеркальную дату – 22 февраля 2022 года. По словам певицы, в такой день можно улучшить свою жизнь, проведя его в любви к себе и гармонии.

"Люблю вас, желаю всем прекрасного дня и чудес побольше", – написала исполнительница.

"Сочные фото! А цвет!" – отметила подписчица sofiafidelle1989.

"Небо – просто кайф", – ответила Семенович.

Контекст:

7 февраля певица сообщила, что сделала пластическую операцию по уменьшению объема рук и нижней части лица.

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Теги: фигура, Анна Семенович, актриса, певица, отдых, фото, грудь, бассейн
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