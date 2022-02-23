"Сочные фото". 41-летняя Семенович после липосакции позировала на краю бассейна

Семенович позировала на краю бассейна.
"Я даже не знаю, что больше люблю – море или горы!" – написала она.
Семенович акцентировала внимание, что снимки сделаны в зеркальную дату – 22 февраля 2022 года. По словам певицы, в такой день можно улучшить свою жизнь, проведя его в любви к себе и гармонии.
"Люблю вас, желаю всем прекрасного дня и чудес побольше", – написала исполнительница.
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"Сочные фото! А цвет!" – отметила подписчица sofiafidelle1989.
"Небо – просто кайф", – ответила Семенович.
7 февраля певица сообщила, что сделала пластическую операцию по уменьшению объема рук и нижней части лица.
Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".
В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.