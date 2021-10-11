"Сохранить отношения можно было только одним способом". Российский оппозиционер Яшин сообщил о разводе с женой-певицей спустя год после свадьбы

"Мы с Верой решили развестись. К сожалению, у нас совсем разные представления о жизни. Время показало, что они несовместимы. Да, грустно. Но так бывает. Дело житейское. Расходимся мирно и с достоинством. Трясти нижним бельем и бить посуду не планируем. Никаких комментариев больше не будет", – написал Яшин.
View this post on Instagram
Новость о разводе с Яшиным также в Instagram разместила и Мусаелян.
"Это было сложное и болезненное решение. Я люблю Илью, а он, я знаю, любит меня. Но наши способы переживать жизнь, справляться с ней, видеть этот мир оказались несовместимы друг с другом. Сохранить наши отношения можно было только одним способом: если бы кто-то из нас перестал быть собой. Это невозможная цена для нас обоих", – сообщила певица.
View this post on Instagram
Яшин и Мусаелян зарегистрировали брак в сентябре 2020 года. Детей у пары нет.