Бульвар Шоубиз
 
11 октября, 2021
 
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"Сохранить отношения можно было только одним способом". Российский оппозиционер Яшин сообщил о разводе с женой-певицей спустя год после свадьбы

Яшин и Мусаелян поженились осенью 2020 года
Яшин и Мусаелян поженились осенью 2020 года
Фото: ilya_yashin / Instagram

Российский оппозиционер Илья Яшин 9 октября в Instagram сообщил, что разводится со своей женой, солисткой российской группы "АлоэВера" Верой Мусаелян.

"Мы с Верой решили развестись. К сожалению, у нас совсем разные представления о жизни. Время показало, что они несовместимы. Да, грустно. Но так бывает. Дело житейское. Расходимся мирно и с достоинством. Трясти нижним бельем и бить посуду не планируем. Никаких комментариев больше не будет", – написал Яшин.

Новость о разводе с Яшиным также в Instagram разместила и Мусаелян.

"Это было сложное и болезненное решение. Я люблю Илью, а он, я знаю, любит меня. Но наши способы переживать жизнь, справляться с ней, видеть этот мир оказались несовместимы друг с другом. Сохранить наши отношения можно было только одним способом: если бы кто-то из нас перестал быть собой. Это невозможная цена для нас обоих", – сообщила певица.

Контекст:

Яшин и Мусаелян зарегистрировали брак в сентябре 2020 года. Детей у пары нет.

Теги: оппозиция, Илья Яшин, свадьба, развод
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