Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2022
 
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Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом

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Солт Бэй в своих ресторанах подает максимально дорогую еду
Солт Бэй в своих ресторанах подает максимально дорогую еду
Фото: nusr_et / Instagram

Известный турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, которого из-за особенной манеры солить мясо прозвали "Солт Бэй", похвастался счетом из своего ресторана в Абу-Даби, который оплатили посетители. А потом опубликовал видео с кухни своего ресторана, на котором готовит стейк, покрытый 24-каратным золотом. Об этом 20 ноября пишет Mirror.

Несколько дней назад Солт Бэй в Instagram выложил счет из своего ресторана в Абу-Даби. Сумма чека составила больше шести миллионов гривен.

"Качество никогда не бывает дорого", – подписал он фото.

Этот пост вызвал шквал негатива со стороны подписчиков повара. Они обвинили Солт Бэя в хвастовстве и неумеренных доходах, когда миллионы людей на планете голодают.

"Я просто потерял к тебе всякое уважение. Держу пари, вы даже не используете прибыль для чего-то полезного", – написал tbjayraw.

"Это на самом деле отвратительно. Миллионы людей умирают за копейки, и все огромные суммы денег идут на войны, незаконные вещи и все такое", – высказалась maria.kharoub.

Но Солт Бэй не стал оправдываться и вместо этого выложил видео большого стейка, покрытого 24-каратным золотом, который также готовят в его ресторане.

Скриншот: nusr_et / Instagram
Скриншот: nusr_et / Instagram

Контекст:

Солт Бэй, настоящее имя которого Нусрет Гекче, родился в Турции  в курдской семье. 

Отец Нусрета был шахтером.

Когда Нусрет  учился в шестом классе, ему пришлось бросить школу и работать учеником мясника в Стамбуле, потому что его семья испытывала финансовые трудности.

Свой первый ресторан он открыл в Турции в 2010 году.

Сейчас ему принадлежат 22 ресторана Nusr-Et по всему миру.

Состояние повара оценивается в $52 млн.

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