Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом

Несколько дней назад Солт Бэй в Instagram выложил счет из своего ресторана в Абу-Даби. Сумма чека составила больше шести миллионов гривен.

"Качество никогда не бывает дорого", – подписал он фото.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Этот пост вызвал шквал негатива со стороны подписчиков повара. Они обвинили Солт Бэя в хвастовстве и неумеренных доходах, когда миллионы людей на планете голодают.

"Я просто потерял к тебе всякое уважение. Держу пари, вы даже не используете прибыль для чего-то полезного", – написал tbjayraw.

"Это на самом деле отвратительно. Миллионы людей умирают за копейки, и все огромные суммы денег идут на войны, незаконные вещи и все такое", – высказалась maria.kharoub.

Но Солт Бэй не стал оправдываться и вместо этого выложил видео большого стейка, покрытого 24-каратным золотом, который также готовят в его ресторане.

Скриншот: nusr_et / Instagram