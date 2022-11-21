Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом

Несколько дней назад Солт Бэй в Instagram выложил счет из своего ресторана в Абу-Даби. Сумма чека составила больше шести миллионов гривен.
"Качество никогда не бывает дорого", – подписал он фото.
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Этот пост вызвал шквал негатива со стороны подписчиков повара. Они обвинили Солт Бэя в хвастовстве и неумеренных доходах, когда миллионы людей на планете голодают.
"Я просто потерял к тебе всякое уважение. Держу пари, вы даже не используете прибыль для чего-то полезного", – написал tbjayraw.
"Это на самом деле отвратительно. Миллионы людей умирают за копейки, и все огромные суммы денег идут на войны, незаконные вещи и все такое", – высказалась maria.kharoub.
Но Солт Бэй не стал оправдываться и вместо этого выложил видео большого стейка, покрытого 24-каратным золотом, который также готовят в его ресторане.
Солт Бэй, настоящее имя которого Нусрет Гекче, родился в Турции в курдской семье.
Отец Нусрета был шахтером.
Когда Нусрет учился в шестом классе, ему пришлось бросить школу и работать учеником мясника в Стамбуле, потому что его семья испытывала финансовые трудности.
Свой первый ресторан он открыл в Турции в 2010 году.
Сейчас ему принадлежат 22 ресторана Nusr-Et по всему миру.
Состояние повара оценивается в $52 млн.