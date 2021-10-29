Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
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"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна

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Седокова стала известной благодаря участию в группе "ВИА Гра"
Седокова стала известной благодаря участию в группе "ВИА Гра"
Фото: annasedokovafans / Instagram

Строящая карьеру в РФ и США 38-летняя украинская певица Анна Седокова 29 октября разместила в Instagram фото, на которых запечатлена на краю ванны в черном коротком халате с кружевными рукавами.

Артистка позирует, сидя спиной к окну. Во время съемки певица приоткрыла полы халата, оголив декольте.

"Соседний дом все бинокли в магазинах скупит", – прокомментировали фото подписчики певицы.

"Боже, какая женщина", – оценили фото поклонники.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет и работает в России.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: Анна Седокова, певица
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