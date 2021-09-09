  Современные книги для подростков. Топ-5

Первое место в рейтинге занимает серия из шести книг украинской писательницы Натальи Щербы "Часодеи", которые написаны в жанре подросткового фэнтези. Главной героиней романов является 12-летняя Василина Огнева, которая оказывается в мире, где умеют управлять временем. Первая книга из этой серии вышла в 2011 году, а шестая и последняя – в 2015 году.

Второе место в рейтинге занимает роман-бестселлер американской писательницы Элинор Портер "Полианна", опубликованный в 1913 году. В ней описана жизнь 11-летней девочки, которая после смерти родителей оказалась в семье родственницы со сложным характером.

На третьем месте авторы блога расположили повесть-легенду украинского детского писателя Владимира Рутковского "Сторожевая застава", впервые изданную в 1991 году. В 2011 году автор дополнил повесть. В ней рассказывается история пятиклассника Виктора Бубненко из села Вороновка, который, пройдя через пещеру, оказывается в прошлом.

Четвертое место в рейтинге занимает роман "Чернильное сердце" (2003) немецкой писательницы Корнелии Функе. Это первая книга из так называемой "чернильной" трилогии – после нее автор написала романы "Чернильная кровь" и "Чернильная смерть". В трилогии рассказана история 12-летней Мэгги, отец которой способен во время чтения книг оживлять ее героев.

На пятом месте рейтинга расположена новая книга украинской писательницы Дары Корний "Приключения Змея Многоголового. Дети Солнцевны и молодильные яблоки". Она издана в 2011 году и предназначена для детей в возрасте от девяти до 12 лет. В книги описан идеальный мир драконов, которому в какой-то момент начала угрожать катастрофа, вызванная неизвестной болезнью жар-птиц.

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