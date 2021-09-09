Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2021
 
Новости

Современные книги для подростков. Топ-5

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Одной из самых популярных книг для подростков является роман-бестселлер американской писательницы Элинор Портер "Полианна"
Одной из самых популярных книг для подростков является роман-бестселлер американской писательницы Элинор Портер "Полианна"
Фото: depositphotos.com

Обзор пяти лучших книг для подростков опубликован на YouTube-канале "Бібліотека-філія No 8".

Первое место в рейтинге занимает серия из шести книг украинской писательницы Натальи Щербы "Часодеи", которые написаны в жанре подросткового фэнтези. Главной героиней романов является 12-летняя Василина Огнева, которая оказывается в мире, где умеют управлять временем. Первая книга из этой серии вышла в 2011 году, а шестая и последняя – в 2015 году.

Второе место в рейтинге занимает роман-бестселлер американской писательницы Элинор Портер "Полианна", опубликованный в 1913 году. В ней описана жизнь 11-летней девочки, которая после смерти родителей оказалась в семье родственницы со сложным характером.

На третьем месте авторы блога расположили повесть-легенду украинского детского писателя Владимира Рутковского "Сторожевая застава", впервые изданную в 1991 году. В 2011 году автор дополнил повесть. В ней рассказывается история пятиклассника Виктора Бубненко из села Вороновка, который, пройдя через пещеру, оказывается в прошлом.

Четвертое место в рейтинге занимает роман "Чернильное сердце" (2003) немецкой писательницы Корнелии Функе. Это первая книга из так называемой "чернильной" трилогии – после нее автор написала романы "Чернильная кровь" и "Чернильная смерть". В трилогии рассказана история 12-летней Мэгги, отец которой способен во время чтения книг оживлять ее героев.

На пятом месте рейтинга расположена новая книга украинской писательницы Дары Корний "Приключения Змея Многоголового. Дети Солнцевны и молодильные яблоки". Она издана в 2011 году и предназначена для детей в возрасте от девяти до 12 лет. В книги описан идеальный мир драконов, которому в какой-то момент начала угрожать катастрофа, вызванная неизвестной болезнью жар-птиц.

ВИДЕО
Видео: Бібліотека-філія No 8 / YouTube
Теги: книги, писатель, подростки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я скупаю цветы. Она, надеюсь, их не перепродает". Эллерт прокомментировал отношения с "любимой женщиной" Мишиной
  "Я скупаю цветы. Она, надеюсь, их не перепродает". Эллерт прокомментировал отношения с "любимой женщиной" Мишиной
  "Еще до совершеннолетия тут все ветераны". Вакарчук и "Один в каное" презентовали клип о Львове. Видео
  "Еще до совершеннолетия тут все ветераны". Вакарчук и "Один в каное" презентовали клип о Львове. Видео
  Современные книги для подростков. Топ-5
  Современные книги для подростков. Топ-5
  9 сентября: сенсационный дебют Элвиса Пресли на ТВ, день рождения Хью Гранта, смерть одного из братьев Уорнеров
  9 сентября: сенсационный дебют Элвиса Пресли на ТВ, день рождения Хью Гранта, смерть одного из братьев Уорнеров
  Участник "Танцев со звездами" Логай разбил ногой стену в тренировочном зале продюсера шоу
  Участник "Танцев со звездами" Логай разбил ногой стену в тренировочном зале продюсера шоу
"Какие магические слова надо произнести?" Катя Осадчая пожаловалась на "государство в смартфоне"
"Какие магические слова надо произнести?" Катя Осадчая пожаловалась на "государство в смартфоне"
  Пугачева приехала проститься со своим сценографом Красновым, который скончался в хосписе. Видео
  Пугачева приехала проститься со своим сценографом Красновым, который скончался в хосписе. Видео
"Восхищение". В сети обнародовали фото полностью обнаженной Астафьевой
"Восхищение". В сети обнародовали фото полностью обнаженной Астафьевой
9 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
9 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Чудо маленькое", "Очень трогательно". Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть
"Чудо маленькое", "Очень трогательно". Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть
"Даже не спросил, что произошло". Мать дочери Сенцова заявила, что режиссер в последний раз виделся с дочерью несколько месяцев назад
"Даже не спросил, что произошло". Мать дочери Сенцова заявила, что режиссер в последний раз виделся с дочерью несколько месяцев назад
Wellboy: Я редко встречал умных девушек. Пока что
Wellboy: Я редко встречал умных девушек. Пока что
Пловец Романчук рассказал, за сколько дней до соревнований они с женой прекращают заниматься сексом
Пловец Романчук рассказал, за сколько дней до соревнований они с женой прекращают заниматься сексом
"Болит все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться". Губин вернулся из Египта в Россию
"Болит все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться". Губин вернулся из Египта в Россию
Как питаться правильно. 7 главных принципов
Как питаться правильно. 7 главных принципов
Бекхэм в майке и шортах показал домашнюю трапезу с дочерью
Бекхэм в майке и шортах показал домашнюю трапезу с дочерью
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS