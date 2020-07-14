Спасатели спустя неделю нашли тело звезды сериала "Хор", утонувшей на глазах у сына

Спустя неделю после исчезновения 33-летней американской актрисы Наи Риверы спасатели обнаружили ее тело на дне озера Пиру, которое расположено в штате Калифорния, сообщает DailyMail.
Все это время звезда сериала "Хор" считалась без вести пропавшей. По информации таблоида, после обнаружения тела на место трагедии прибыли коллеги актрисы и ее мать Иоланда Ривера.
Об исчезновении Реверы стало известно 8 июля. По словам четырехлетнего сына актрисы Джози Холлиса Дорси, его мать прыгнула в воду и больше не вернулась. Спасатели обнаружили ребенка спящим в лодке.
На странице актрисы в Instagram ее поклонники до последнего надеялись, что ее удастся найти живой.
"Мы не сдадимся. Ты вернешься к нам живой!" – говорится в комментариях к последней публикации Риверы.
"Я молюсь, чтобы все это было неправдой", – пишут фолловеры актрисы.
Ная Ривера известна по сериалам "Хор", "C.S.I.: Майами", "Коварные горничные", "Спасатели Малибу".
Сына Джози Холлиса Дорси Ривера родила 17 сентября 2015 года от актера Райана Дорси. В браке пара жила с 2014 по 2016 годы.