Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2020
 
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Спасатели спустя неделю нашли тело звезды сериала "Хор", утонувшей на глазах у сына

Американская актриса Ная Ривера считалась без вести пропавшей с 8 июля. В этот день актриса во время прогулки по озеру спрыгнула в воду на глазах у своего четырехлетнего сына и не вынырнула.

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8 июля Ривера совершала прогулку по озеру вместе со своим сыном
8 июля Ривера совершала прогулку по озеру вместе со своим сыном
Фото: nayarivera / Instagram

Спустя неделю после исчезновения 33-летней американской актрисы Наи Риверы спасатели обнаружили ее тело на дне озера Пиру, которое расположено в штате Калифорния, сообщает DailyMail.

Все это время звезда сериала "Хор" считалась без вести пропавшей. По информации таблоида, после обнаружения тела на место трагедии прибыли коллеги актрисы и ее мать Иоланда Ривера. 

Об исчезновении Реверы стало известно 8 июля. По словам четырехлетнего сына актрисы Джози Холлиса Дорси, его мать прыгнула в воду и больше не вернулась. Спасатели обнаружили ребенка спящим в лодке.  

На странице актрисы в Instagram ее поклонники до последнего надеялись, что ее удастся найти живой.

"Мы не сдадимся. Ты вернешься к нам живой!" – говорится в комментариях к последней публикации Риверы. 

"Я молюсь, чтобы все это было неправдой", – пишут фолловеры актрисы. 

Ная Ривера известна по сериалам "Хор", "C.S.I.: Майами", "Коварные горничные", "Спасатели Малибу".

Сына Джози Холлиса Дорси Ривера родила 17 сентября 2015 года от актера Райана Дорси. В браке пара жила с 2014 по 2016 годы.

Теги: США, смерть, сериал, актриса, Ная Ривера
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