"Среди лесов, унылых и заброшенных...". Алина Паш исполнила песню на стихи Мандельштама. Видео
Украинская певица Алина Паш исполнила песню на стихотворение русского поэта Осипа Мандельштама "Среди лесов, унылых и заброшенных...". Видео разместили на канале Red Pepper Film в YouTube. Начало стихотворения Паш прочитала в переводе на украинский язык, затем исполнила его как песню в оригинале – на русском. Трек вошел в независимый трибьют-альбом к 130-летию Мандельштама. По сюжету клипа Паш едет в поезде с мужчиной и проводит некий ритуал со свечой. Режиссер – Елена Крамдада.
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