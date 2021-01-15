"Среди лесов, унылых и заброшенных...". Алина Паш исполнила песню на стихи Мандельштама. Видео

Украинская певица Алина Паш исполнила песню на стихотворение русского поэта Осипа Мандельштама "Среди лесов, унылых и заброшенных...". Видео разместили на канале Red Pepper Film в YouTube. Начало стихотворения Паш прочитала в переводе на украинский язык, затем исполнила его как песню в оригинале – на русском. Трек вошел в независимый трибьют-альбом к 130-летию Мандельштама. По сюжету клипа Паш едет в поезде с мужчиной и проводит некий ритуал со свечой. Режиссер – Елена Крамдада.

Паш приняла участие в проекте, посвященном русскому поэту

Скриншот: Red Pepper Film / YouTube

Стихотворение "Среди лесов, унылых и заброшенных..." было написано в 1906 году. Мандельштам родился 16 января 1891 года в Варшаве. Умер 27 декабря 1938 года во Владивостоке.

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Видео: Red Pepper Film / YouTube