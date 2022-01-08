Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2022
 
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Стало известно, какая актриса сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме, и в сети возмущены этим выбором

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Роль Одри Хепберн (посередине) сыграет Руни Мара (справа). Пользователи сети хотят, чтобы эта роль досталась Лили Коллинз (слева)
Роль Одри Хепберн (посередине) сыграет Руни Мара (справа). Пользователи сети хотят, чтобы эта роль досталась Лили Коллинз (слева)
Фото: lilyjcollins/ Instagram, audrey.thegoddess/ Instagram, rooney.mara/ Instagram

Американская актриса Руни Мара сыграет роль Одри Хепберн в биографическом фильме о легендарной оскароносной актрисе, а также станет продюсером фильма, который снимет итальянский режиссер Лука Гуаданьино. Об этом 6 января сообщил американский таблоид The Hollywood Reporter. Пользователи сети возмутились, почему эта роль не досталась англо-американской актрисе Лили Коллинз.

После того, как новость появилась на странице издания в Instagram, подписчики оставили под публикацией многочисленные комментарии с критикой.

"Но Лили Коллинз так на нее похожа!" – написала amberleacahill.

"Почему не Лили Коллинз, у которой точно такое же лицо?" – спросила lolahotel.

"Лили Коллинз, должно быть, разочарована, она так хотела сыграть эту роль", – прокомментировала ayumebii.

"Уволить любой ценой кастинг-директора, который не взял Лили Коллинз на эту роль", – отреагировала zoe.gemoets.

Контекст:

Руни Мара родилась 17 апреля 1985 в Нью-Йорке, США. Получила известность благодаря роли Нэнси в ремейке фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов" (2010), а также роли Лисбет Саландер в фильме "Девушка с татуировкой дракона" (2011), за которую была номинирована на премии "Золотой глобус" и "Оскар".

Лили Коллинз родилась 18 марта 1989 года в Гилфорде, Суррей. Она – дочь английского музыканта Фила Коллинза. Сегодня Коллинз наиболее известна по роли Эмили в телесериале "Эмили в Париже".

Хепберн – звезда таких фильмов, как "Римские каникулы", "Завтрак у Тиффани", "Сабрина", "Как украсть миллион", "Моя прекрасная леди". В 1954 году она стала обладательницей "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме "Римские каникулы".

Теги: фильм, Одри Хепберн, актриса, Руни Мара, биография, Лили Коллинз, продюсер, критика
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