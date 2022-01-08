Стало известно, какая актриса сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме, и в сети возмущены этим выбором

После того, как новость появилась на странице издания в Instagram, подписчики оставили под публикацией многочисленные комментарии с критикой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hollywood Reporter (@hollywoodreporter)

"Но Лили Коллинз так на нее похожа!" – написала amberleacahill.

"Почему не Лили Коллинз, у которой точно такое же лицо?" – спросила lolahotel.

"Лили Коллинз, должно быть, разочарована, она так хотела сыграть эту роль", – прокомментировала ayumebii.

"Уволить любой ценой кастинг-директора, который не взял Лили Коллинз на эту роль", – отреагировала zoe.gemoets.