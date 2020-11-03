Феникс и Мара подтвердили, что стали родителями

Американские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые подтвердили заявления СМИ о том, что у них родился ребенок.

Феникс и Мара познакомились в 2013 году Фото: ЕРА

Американский актер Хоакин Феникс и его невеста, актриса Руни Мара, в статье, обнародованной таблоидом People 2 ноября, о семьях, разделенных на американо-мексиканской границе, впервые упомянули, что стали родителями.

Проецируя сложившуюся ситуацию на себя, актеры заявили, что сама мысль о разлуке с собственным ребенком является для них невыносимой. Других подробностей о своем родительстве актеры не сообщили.

При этом они призвали власти обратить внимание на ситуацию, в которой оказались многие семьи, разлученные с детьми.

Феникс и Мара познакомилась в 2013 году во время съемок мелодраматической истории "Она". Спустя три года между Марой и Фениксом возникли романтические отношения. В июле 2019 года Мара и Феникс обручились.

В мае 2020 года издание PageSix, ссылаясь на источники в окружении пары, сообщило о беременности Мары.

В конце сентября российский режиссер Виктор Косаковский во время общения со зрителями на Цюрихском кинофестивале (Швейцария), рассказал, что у пары родился сын, которого назвали Ривером.