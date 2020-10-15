Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта

Дата выхода фильма британского режиссера Ридли Скотта о французском императоре Наполеоне Бонапарте, роль которого исполнит американский актер Хоакин Феникс, пока неизвестна.

Американский киноактер Хоакин Феникс, который в 2020 году получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Джокер", сыграет Наполеона Бонапарта в картине 82-летнего британского режиссера Ридли Скотта под названием Kitbag. Об этом 14 октября сообщило издание Deadline.

Над сценарием фильма работает американский сценарист Дэвид Скарп. Дата премьеры исторического байопика неизвестна.

В фильме Скотта о Наполеоне акцент будет сделан на личных отношениях французского императора с женой, а также показаны сцены сражений под его руководством, говорится в публикации.

Название картины, подчеркивает издание, происходит от якобы любимого изречения Наполеона о том, что каждый солдат в своем вещмешке (kitbag) имеет маршальский жезл.

Феникс и Скотт ранее вместе работали на съемочной площадке фильма "Гладиатор" (2000).

Феникс также известен по ролям в фильмах "Знаки", "Отель "Руанда", "Таинственный лес", "Переступить черту", "Она".