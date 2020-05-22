"Старая гвардия". Вышел трейлер фильма с Терон в роли бессмертной воительницы. Видео
На канале JoBlo Movie Trailers в YouTube разместили трейлер фильма "Старая гвардия". В основе сюжета одноименный комикс Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Он повествует о группе бессмертных воинов, которые на протяжении веков работали наемниками. Чтобы раскрыть тайну бессмертия, крупная компания открывает охоту на членов этой группы. Отряд бессмертных возглавляет Андромаха из Скифии (Терон), которая участвовала во всех войнах человечества. Режиссер – Джина Принс-Байтвуд. Роли испонили Шарлиз Терон, Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Наташа Карам.
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