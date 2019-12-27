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27 декабря, 2019
 
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Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности

Старшая дочь украинской телеведущей Снежаны Егоровой, актриса Анастасия Ровинская, сообщила, что весной родит дочь.

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Ровинская: Подтверждаю, я не просто толстая. Мы ждем дочку
Ровинская: Подтверждаю, я не просто толстая. Мы ждем дочку
Фото: Стася Ровинская / Facebook

Старшая дочь украинской телеведущей Снежаны Егоровой, 27-летняя актриса и телеведущая Анастасия Ровинская, подтвердила слухи о третьей беременности. Она разместила на своей странице в Facebook материал издания Clatch с заголовком о своей беременности.

"Ну да, да, это правда. Подтверждаю, я не просто толстая. Мы ждем дочку. В конце весны уже познакомлю", – написала она.

https://www.facebook.com/stacy.egorova/posts/3115194391825433

Со своим мужем Ярославом Ровинская училась в одной школе. У них два сына. Ровинская родила второго ребенка 23 октября 2016 года. Ее первенец Эван появился на свет в январе 2014-го.

У Снежаны Егоровой пятеро детей: двое от режиссера Семена Горова – Анастасия (1992) и Александра (1997) и трое от актера и музыканта Антина Мухарского – 13-летний Андрей, девятилетняя Арина и семилетний Иван.

Теги: Снежана Егорова, Анастасия Ровинская
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