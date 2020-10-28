Стефани получила предложение от бойфренда Шелтона

Американская певица Гвен Стефани 27 октября на своей странице в Instagram сообщила, что ответила согласием на предложение своего бойфренда, кантри-певца Блейка Шелтона, стать его женой.
Стефани также обнародовала фото, на котором запечатлена во время поцелуя с Шелтоном. При этом певица демонстрирует на камеру кольцо на безымянном пальце левой руки.
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Шелтон в своем микроблоге разместил этот же снимок.
"Спасибо, что спасла мой 2020 год и всю оставшуюся жизнь. Люблю тебя. Я услышал "да", – написал он.
До знакомства с Шелтоном в 2015 году Стефани была замужем за британским музыкантом Гэвином Россдэйлом. Супруги расстались в 2016 году после 14 лет семейной жизни. В браке у пары родилось трое сыновей: Кингстон Джеймс МакГрегор (2006), Зума Неста Рок (2008) и Аполло Боуи Флинн (2014). Причиной разрыва пары якобы стала измена Россдейла с няней их детей.
Для Шелтона брак со Стефани будет третьим. Первой женой артиста была Кэйнетт Герн. Супруги разошлись в 2006 году после трех лет семейной жизни. Второй брак певца с коллегой, кантри-певицей Мирандой Ламберт, распался в июле 2015 года.