Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"

72-летний американский писатель Стивен Кинг передал права на экранизацию трех рассказов из своего нового сборника If it bleeds, выручив за это $3. Одним из покупателей стал комедийный актер и режиссер Бин Стиллер.

В мире продано более 350 миллионов экземпляров книг Кинга Фото: Stephen King / Twitter

72-летний американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех из четырех рассказов, входящих в его новый сборник If it bleeds, за $3, сообщает Deadline.

По информации издания, права на экранизацию рассказа "Крыса", купил комедийный актер и режиссер Бен Стиллер. Deadline сообщает, что он намерен сыграть в фильме главную роль писателя, который в поисках вдохновения заключил сделку с крысой.

По мотивам второго рассказа Кинга "Телефон мистера Харригана" будет снят фильм для платформы Netflix. Продюсером проекта является Райан Мерфи, режиссером назван Джон Ли Хэнкок. В рассказе идет речь о взаимоотношениях мальчика с мертвым соседом.

Права на экранизацию рассказа "Жизнь Чака" приобрел американский режиссер Даррен Аронофски.

Четвертая история Кинга под названием "Пусть истекает кровью" осталась невыкупленной.

За передачу прав на экранизацию своих рассказов Стинг получил символические $3, продав каждый из рассказов по $1, подчеркивает издание.

Кинг работает в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику и драму. За все время работы писателя в мире продано более 350 миллионов экземпляров его книг. Многие из его литературных произведений были экранизированы.