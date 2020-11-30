Сто тысяч гривен за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов

По словам организаторов конкурса увертюр, украинские композиторы, которые займут призовые места, получат вознаграждение в размере от 50-ти до 100 тыс. грн.

В Украине с 20 ноября проводится конкурс среди композиторов для написания "Украинской концертной увертюры", сообщается на сайте организаторов. Прием конкурсных работ завершится 4 апреля 2020 года.

"Обычно торжественные события в Украине начинаются с увертюры к опере "Тарас Бульба" [украинского композитора] Николая Лысенко, созданной еще в 1890 году. Известной увертюра стала в 1955-м, в ее третьей редакции. За все годы независимости было немало попыток написать новую концертную увертюру, но пока ни одно музыкальное произведение не получило такой статус и популярность", – говорится в релизе конкурса.

Организаторы намерены стимулировать современных украинских композиторов на создание новой увертюры.

Победитель конкурса получит приз в размере 100 тыс. грн, а его увертюра прозвучит в 30-ю годовщину Дня Независимости Украины в исполнении Национального симфонического оркестра Украины.

Конкурсанты, занявшие второе и третье место, получат в качестве вознаграждения по 75 тыс. грн и 50 тыс. грн соответсвенно.

Работы участников конкурса будут представлены на рассмотрение судей без указания авторства.