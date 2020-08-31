  Студия Marvel выпустила трибьют Боузману. Видео

Американская киностудия Marvel Entertainment на своем YouTube-канале обнародовала трибьют покойному голливудскому актеру Чедвику Боузману, исполнителю главной роли в картине "Черная Пантера". В ролике представлены кадры со съемок фильмов "Черная Пантера", "Мстители", а также бэкстейдж-кадры. В финале появляется сам Боузман. "Очень интересно наблюдать, как много "Черная Пантера" значит для людей. Иногда я задаюсь вопросом, как много это значит для всего мира. Думаю, что много. Не только потому, что люди находят в этом побег из реальности, а еще и потому, что это дает им надежду", – говорит актер. Боузман умер 29 августа после борьбы с раком толстой кишки. Ему было 43 года.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.