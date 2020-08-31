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31 августа, 2020
 
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Студия Marvel выпустила трибьют Боузману. Видео

Американская киностудия Marvel Entertainment на своем YouTube-канале обнародовала трибьют покойному голливудскому актеру Чедвику Боузману, исполнителю главной роли в картине "Черная Пантера". В ролике представлены кадры со съемок фильмов "Черная Пантера", "Мстители", а также бэкстейдж-кадры. В финале появляется сам Боузман. "Очень интересно наблюдать, как много "Черная Пантера" значит для людей. Иногда я задаюсь вопросом, как много это значит для всего мира. Думаю, что много. Не только потому, что люди находят в этом побег из реальности, а еще и потому, что это дает им надежду", – говорит актер. Боузман умер 29 августа после борьбы с раком толстой кишки. Ему было 43 года.

 
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Боузман: Очень интересно наблюдать, как много "Черная Пантера" значит для людей
Боузман: Очень интересно наблюдать, как много "Черная Пантера" значит для людей
Скриншот: Marvel Entertainment / YouTube

видео

Видео: Marvel Entertainment / YouTube
Теги: фильм, киностудия, видео, Marvel, Чедвик Боузман, ролик
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