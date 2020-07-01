Супруга киевского мэра Кличко: Спасибо всем, кто помнит. Я вернусь, новая и свободная

Жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлены письма, полученные от поклонников.
"Мое сердце тает. Спасибо всем, кто до сих пор меня помнит", – написала она.
По словам супруги Кличко, уже прошло несколько лет, как она прекратила выступления в качестве певицы, но поклонники продолжают отправлять ей сообщения и письма.
"Я обязательно вернусь, но, скорее всего, в другом формате. Новая и свободная Наталья", – подытожила супруга мэра украинской столицы.
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My Heart is melting . Thanks for all of you Guys ,My Fans who still remember me .It’s already several years since I am not active on the Stage but continue to receive a Fan Post ... It seems to me that I missed the Stage ,my Listeners , my Band , my Fans ... I will definitely return , but most likely in a different form. -Reborn, New and Free Natalia
Наталья Кличко родилась в 1974 году в Броварах. С боксером Виталием Кличко Наталья познакомилась на конкурсе красоты "Черная жемчужина".
Наталья и Виталий Кличко воспитывают троих детей – сыновей Егора и Максима и дочь Елизавету. В 2011 году немецкий журнал Gala назвал супругов парой года.
Наталья Кличко длительное время проживает в Гамбурге (Германия), где занималась развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.