Супруга киевского мэра Кличко: Спасибо всем, кто помнит. Я вернусь, новая и свободная

Супруга киевского мэра Виталия Кличко Наталья призналась, что продолжает получать письма от поклонников, несмотря на то, что несколько лет назад прекратила концертную деятельность.

Жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлены письма, полученные от поклонников.

"Мое сердце тает. Спасибо всем, кто до сих пор меня помнит", – написала она.

По словам супруги Кличко, уже прошло несколько лет, как она прекратила выступления в качестве певицы, но поклонники продолжают отправлять ей сообщения и письма.

"Я обязательно вернусь, но, скорее всего, в другом формате. Новая и свободная Наталья", – подытожила супруга мэра украинской столицы.

Наталья Кличко родилась в 1974 году в Броварах. С боксером Виталием Кличко Наталья познакомилась на конкурсе красоты "Черная жемчужина".

Наталья и Виталий Кличко воспитывают троих детей – сыновей Егора и Максима и дочь Елизавету. В 2011 году немецкий журнал Gala назвал супругов парой года.

Наталья Кличко длительное время проживает в Гамбурге (Германия), где занималась развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.