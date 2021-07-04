Супруги Бекхэм празднуют 22-ю годовщину свадьбы. Трогательные архивные кадры

Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram ролик, где показала немало архивных кадров. На видео влюбленные обнимаются, смеются, танцуют и развлекаются.

"Я люблю тебя, Дэвид. Счастливой годовщины", – подписала она пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Дэвид Бекхэм тоже не остался в стороне и поделился в Instagram серией совместных снимков, на которых супруги одеты в парные комплекты одежды.

"22 года спустя все еще сочетаем наряды. С юбилеем, так тебя люблю и спасибо за то, что подарила мне наших замечательных детей, чтобы мы все могли одеваться одинаково", – оставил он шутливую подпись.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham)